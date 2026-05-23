Bologna-Inter le pagelle | il solito Dimarco da 7 Male Miranda e Martinez | 5

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dimarco riceve un 7, mentre Miranda e Martinez si fermano a 5. Rowe si conferma affidabile, Lautaro ha una prestazione sotto tono, da fine stagione. Bernardeschi si distingue con una prestazione superiore.

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Rowe è sempre una garanzia. Per Lautaro giornata un po' così, da fine stagione. Bernardeschi super: non solo il gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Bologna-Inter, le pagelle: il solito Dimarco da 7. Male Miranda e Martinez: 5
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