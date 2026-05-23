Dimarco riceve un 7, mentre Miranda e Martinez si fermano a 5. Rowe si conferma affidabile, Lautaro ha una prestazione sotto tono, da fine stagione. Bernardeschi si distingue con una prestazione superiore.

Rowe è sempre una garanzia. Per Lautaro giornata un po' così, da fine stagione. Bernardeschi super: non solo il gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bologna-Inter, le pagelle: il solito Dimarco da 7. Male Miranda e Martinez: 5

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