Nella sfida di Coppa Italia, l’Inter ha superato il Como con un risultato di 3-2, grazie a una prestazione di Calhanoglu che ha deciso la partita da solo e a interventi decisivi di Martinez. Van der Brempt ha neutralizzato Dimarco, mentre Zielinski è stato criticato per alcune scelte sbagliate. Sono stati assegnati i voti e sono stati evidenziati i protagonisti migliori e peggiori di questa fase del torneo.

Voti, Top e Flop del ritorno delle semifinali di Coppa Italia L’Inter rimonta il Como di Fabregas anche in Coppa Italia. Da 0-2 a 3-2 con la doppietta di un super Calhanoglu, che a due dal novantesimo serve l’assist a Sucic per il gol che manda la squadra di Chivu in finale di Coppa Italia. Voti, top e flop: le pagelle di Inter-Como – Calciomercato.it Le Pagelle di Inter-Como. INTER TOP: Calhanoglu 8 – Due gol e un assist. L’ha praticamente ribaltata da solo. Giocatore insostituibile per questa Inter che Chivu, giustamente, vuole tenersi stretto. FLOP: Zielinski 4 – Troppo sicuro di sé e combina pasticci, vedi l’azione del due a zero Como. Un regalo al giocatore (Nico Paz) che più poteva far male all’Inter.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Inter-Como 3-2: Calhanoglu la ribalta da solo, Martinez provvidenziale. Van der Brempt annienta Dimarco, Zielinski presuntuoso

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