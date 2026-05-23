Bologna Inter 3-3 | Diouf trova il pari nel finale

Nell’ultima giornata di Serie A, Bologna e Inter hanno pareggiato 3-3. La partita si è conclusa con un gol di Diouf nel finale, che ha pareggiato i conti. L’incontro si è disputato al Dall’Ara alle 18.

di Lorenzo Vezzaro Appuntamento alle 18 al Dall’Ara per Bologna Inter, match valevole per la 38^ e ultima giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Dall’Ara per Bologna Inter, sfida del 38° e ultimo turno del campionato di Serie A 202526. Entrambe le squadre, né i rossoblù di Italiano né i nerazzurri di Cristian Chivu, si giocano qualcosa in questa ultima giornata. La Beneamata vorrà chiudere al meglio la stagione nella quale ha già conquistato lo scudetto e la Coppa Italia. Segui con noi la cronaca live testuale del match. CRONACA. 90’+2 – Termina il campionato di Bologna e Inter: il risultato finale è 3-3 87? – GOL DELL’INTER! – Topalovic trova Diouf in profondità. 🔗 Leggi su Internews24.com

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