Bologna Inter 3-3 | Diouf trova il pari nel finale

Da internews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell’ultima giornata di Serie A, Bologna e Inter hanno pareggiato 3-3. La partita si è conclusa con un gol di Diouf nel finale, che ha pareggiato i conti. L’incontro si è disputato al Dall’Ara alle 18.

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