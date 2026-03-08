Il Bologna si butta via | al Dall’Ara vince l’Hellas in rimonta | Le pagelle

Al Dall’Ara il Verona conquista la vittoria in rimonta contro il Bologna, in una partita caratterizzata da un inizio intenso. Nel primo quarto d’ora, i giocatori scaligeri mettono sotto pressione i rossoblù, causando infortuni a Joao Mario, Lucumi e Rowe, che cadono a terra uno dopo l’altro. La partita si sviluppa con continui scambi e momenti di tensione sul campo.

In un Dall’Ara tambureggiante, il Verona parte mordendo le caviglie ai rossoblù e nel giro di 5 minuti ne fanno le spese Joao Mario, Lucumi e Rowe, tutti e tre stesi per terra uno dopo l’altro. All’11’, Castro prende la mira e spara una sassata che flirta con il palo destro illudendo tutti, mentre poco dopo spreca malamente una buona chance calciando largo su scarico di Rowe. La risposta scaligera è pericolosa, con Orban che al 24’ incrocia costringendo Skorupski al tuffo “salva risultato”. Dopodiché a graziare i padroni di casa ci pensa Bowie, capace di “ciccare” un comodo tap-in sotto misura su traversone scodellato da destra. Nel finale di frazione, ancora l’ex Hibernian spaventa il popolo emiliano con una capocciata che si spegne larga di poco. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

