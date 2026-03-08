Bologna-Verona 1-2 super rimonta Hellas al Dall’Ara

Nella partita tra Bologna e Verona, terminata 1-2, l’Hellas si è imposto allo stadio Dall’Ara. Dopo un primo tempo senza reti, nel secondo il Bologna è passato in vantaggio con il primo gol in campionato di Rowe. Tuttavia, nel giro di pochi minuti, il Verona ha segnato due volte con Frese e Bowie, completando una rimonta che ha deciso l'incontro.

Bologna, 8 marzo 2026 – Il Verona sbanca Bologna, finisce 1-2 al Dall'Ara. Succede tutto nel secondo tempo: rossoblù avanti con il primo gol in campionato di Rowe, nel giro di pochi minuti l'Hellas la ribalta prima con Frese e poi con Bowie. Torna a perdere la squadra di Italiano, quella di Sammarco invece prova a riaprire la lotta salvezza. Primo tempo bloccato. Italiano conferma in blocco la difesa e Castro in attacco, cambia invece tutta la trequarti con Orsolini, Odgaard e Rowe in campo dal 1'. Sammarco ritrova Orban dopo la squalifica, è lui a fare coppia con Bowie in attacco. Primo squillo del match di marca bolognese, arriva all'11': Odgaard di esterno per Castro, stop e destro dalla distanza che termina a lato di poco.