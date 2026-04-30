Infortunio Cambiaghi c’è lesione | in dubbio per l’ultima di campionato contro l’Inter! Il comunicato del Bologna

Il giocatore del Bologna ha subito un infortunio durante l’ultima partita di campionato. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione, rendendo incerto il suo utilizzo nella prossima sfida contro l’Inter. La situazione viene confermata dal comunicato ufficiale del club, che non ha ancora fornito dettagli sulle tempistiche di recupero. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e i membri della squadra.

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