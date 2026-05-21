Il Bologna presenterà ufficialmente la nuova maglia casalinga della stagione 20262027 sabato, in occasione della partita contro l’Inter. La maglia, realizzata dall’azienda Macron, sarà indossata per la prima volta durante questa gara, che rappresenta anche l’ultima del campionato. La divisa sarà visibile sotto la Maratona dello stadio, dove i tifosi potranno ammirarla in anteprima. La partita tra Bologna e Inter si svolgerà nel fine settimana e chiuderà la stagione dei rossoblù.

Bologna, 21 maggio 2026 – Farà il suo debutto sabato contro l’Inter, sfoggiata sotto alla Maratona contro i campioni d’Italia, la nuova maglia del Bologna versione ‘home’ disegnata da Macron per la stagione 2627. Come è fatta la nuova divisa del Bologna Fc. La tradizione prosegue: divisa a linee verticali rossoblù e logo immacolato sul cuore, accompagnato da un pantaloncino bianco, con coulisse blu e puntale rosso, e dal calzettone blu con fascia rossa. Il tutto, come da 25 anni a questa parte – la prima volta nella stagione 0102 -, progettato e ideato in ogni dettaglio da Macron. https:sport.quotidiano.netcalciobolognacalafiori-premier-un-po-rossoblu-9ab2de92 Il dettaglio che è un omaggio allo stadio Dall’Ara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Maglia del Bologna 2026/2027: l’esordio contro l’Inter per l’ultima di campionato

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