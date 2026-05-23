Stasera all’Allianz Cloud di Milano si svolge il match tra Paolo Bologna e Federico Schininà per il titolo EBU Silver dei pesi medi. È la prima volta che i due si affrontano in un incontro ufficiale. La competizione rappresenta un passo importante nella carriera di entrambi i pugili. La sfida si svolge in un ambiente con un’ampia presenza di pubblico e si prevede che i combattimenti siano molto combattuti.

Il momento tanto atteso è arrivato: stasera nel catino infuocato dell’ Allianz Cloud di Milano Paolo Bologna affronterà l’italo argentino Federico Schininà per la scalata al titolo EBU Silver dei pesi medi. Fiorentino, 29 anni, calciante degli Azzurri, campione italiano in carica dei superwelter con all’attivo 14 vittorie (5 per ko) su 15 incontri disputati da professionista, Bologna - The Gladiator, come si fa chiamare sul ring e sul sabbione, ‘perché sono un combattente e non mi arrendo mai’ – avrebbe dovuto sfidare il calabrese Dario Morello, detentore del titolo, ma nei giorni scorsi quest’ultimo ha dovuto dare forfait per una lesione al bicipite brachiale costringendo così la Taf, società organizzatrice dell’evento, a trovare un sostituto all’altezza mantenendo in palio la cintura dell’Unione europea lasciata vacante da Morello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bologna, assalto al titolo. C’è la sorpresa Schininà

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