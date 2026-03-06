Roma raffica di controlli e arresti | dal tentato assalto in un bar dell’Esquilino ai blitz antidroga nelle periferie

Nelle ultime ore, i Carabinieri di Roma hanno effettuato numerosi controlli e arresti in diversi quartieri della città. In particolare, sono stati coinvolti l’Esquilino, Porta Portese, Quarticciolo, Tor Bella Monaca, Garbatella, Campo de’ Fiori e Prenestino. Tra gli interventi, si segnalano un tentato assalto in un bar dell’Esquilino e blitz antidroga nelle periferie.

Roma, 6 marzo 2026 – Una serie di interventi dei Carabinieri ha interessato nelle ultime ore diversi quartieri della Capitale, dall’Esquilino a Porta Portese, fino a Quarticciolo, Tor Bella Monaca, Garbatella, Campo de’ Fiori e Prenestino. Il bilancio complessivo comprende arresti, denunce, sequestri di droga, controlli amministrativi e verifiche straordinarie sul territorio. Paura in un bar all’Esquilino. L’episodio più grave si è verificato ieri sera in un bar di piazza Vittorio Emanuele II, all’angolo con via Buonarroti. Secondo quanto riferito dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, un 25enne somalo, senza fissa dimora e con precedenti, è entrato nel locale brandendo due bottiglie di vetro rotte e ha minacciato il titolare per farsi consegnare l’incasso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

