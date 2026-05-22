Vicenza blitz antidroga ai Giardini Salvi | getta 14 dosi nel cestino per sfuggire alle Volanti

A Vicenza, un uomo di 31 anni di nazionalità nigeriana è stato fermato dai poliziotti nei Giardini Salvi durante un controllo antidroga. Alla vista delle forze dell’ordine, ha gettato nel cestino 14 dosi di sostanza stupefacente. Durante l’intervento, sono stati sequestrati anche denaro e un cellulare. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di spaccio di droga. La polizia ha portato avanti ulteriori verifiche sul materiale rinvenuto.

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Un arresto e diversi sequestri il bilancio in un’operazione della Polizia di Stato condotta nel pomeriggio del 21 maggio a Vicenza, dove un cittadino nigeriano di 31 anni è stato fermato per spaccio di sostanze stupefacenti nei Giardini Salvi. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici, è stato bloccato dopo un tentativo di fuga e trovato in possesso di 14 involucri di droga, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita. Operazione della Polizia di Stato nei Giardini Salvi Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel corso delle consuete attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Vicenza, blitz antidroga ai Giardini Salvi: getta 14 dosi nel cestino per sfuggire alle Volanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Blitz antidroga nel bosco al confine della città, due fermati con dosi pronte allo spaccio“Sapevamo che si muovevano nella zona del parco del Cormor, quindi abbimo deciso di fare dei controlli senza farci vedere”. Napoli, blitz antidroga: 14 arresti nel clan Di LauroBlitz dei Carabinieri a Napoli: smantellato gruppo legato al clan Di Lauro Per delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Napoli, si...