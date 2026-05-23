Una società fondata a settembre ha ottenuto quattro medaglie d'oro e il titolo italiano nel BJJ a Piombino. Un singolo atleta ha vinto in tutte le categorie in cui ha partecipato, dominando la competizione. La squadra ha scalato rapidamente le classifiche grazie ai risultati ottenuti durante l'evento.

? Punti chiave Come ha fatto una società nata a settembre a scalare le classifiche?. Chi è l'atleta che ha dominato ogni categoria conquistando quattro ori?. Perché il tecnico Federico Leggieri ha dovuto rinunciare alla finale?. Quali sono le conseguenze di questo successo per il marziale piombinese?.? In Breve Glenda Giusino vince 4 ori inclusa la categoria Assoluto senza limiti di peso.. Elia Favilli conquista il titolo italiano mentre Federico Leggieri ottiene un bronzo.. Kyle Catalano e Marcello Barzotti conquistano rispettivamente due bronzi per l'accademia.. L'associazione nata a settembre 2025 raggiunge il 26° posto su 133 accademie.. Quattro medaglie d’oro e il titolo di campionessa italiana assoluta segnano il debutto della Brazilian Jiujitsu Piombino agli Open della UIJJ, portando l’accademia al 26° posto su 133 partecipanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BJJ Piombino: debutto da sogno con 4 ori e il titolo italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Imola si tinge di verde Lamborghini: debutto da Sogno per il Vincenzo Sospiri Racing nel Campionato italiano Gt SprintMeglio di così non poteva iniziare la difesa del titolo italiano Gran Turismo Sprint per il Vincenzo Sospiri Racing.

FOCUS – ATLETICA | Asia Tavernini: record 1.92, titolo italiano e sogno Europeo 2026Intervista esclusiva ad Asia Tavernini, una delle grandi protagoniste del nuovo salto in alto italiano.