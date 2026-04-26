Imola si tinge di verde Lamborghini | debutto da Sogno per il Vincenzo Sospiri Racing nel Campionato italiano Gt Sprint

A Imola, il team Vincenzo Sospiri Racing ha fatto il suo debutto nel Campionato italiano Gt Sprint, portando in pista una livrea verde Lamborghini. La partenza è stata positiva e ha segnato un passo importante nella difesa del titolo nazionale di categoria. La squadra ha affrontato la prima gara con entusiasmo, ottenendo risultati che hanno aperto la strada a una stagione ancora tutta da seguire.

Meglio di così non poteva iniziare la difesa del titolo italiano Gran Turismo Sprint per il Vincenzo Sospiri Racing. Sul permanente dell'Enzo e Dino Ferrari di Imola, in un weekend caratterizzato da una griglia record di ben trentaquattro vetture Gt3 in rappresentanza di sette costruttori, la.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Il Vincenzo Sospiri Sospiri Racing lancia la sfida al Campionato italiano Gt Endurance schierando due Lamborghini HuracanIl countdown per la stagione 2026 del Campionato Italiano GT Endurance è ufficialmente iniziato e la Vincenzo Sospiri Racing non ha intenzione di... Sospiri alza l'asticella: tre Lamborghini in classe Pro per difendere i titoli nel Campionato italiano Gt SprintDopo un 2025 trionfale, culminato con la conquista dei titoli Assoluto, Pro-Am e Team, il Vincenzo Sospiri Racing ha annunciato i propri piani per la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Il Vincenzo Sospiri Racing in azione all'Aci Racing a Imola (foto di Daniele Arfelli). Il Vincenzo Sospiri Sospiri Racing lancia la sfida al Campionato italiano Gt Endurance schierando due Lamborghini HuracanLa scuderia di Forlì ha confermato che scenderà in pista con due Lamborghini Huracan GT3 Evo II, entrambe iscritte nella classe regina, la categoria Pro ... forlitoday.it Lamborghini Super Trofeo, esordio di sostanza per il Vincenzo Sospiri Racing a Le CastelletTra sorpassi mozzafiato, contatti duri e una gestione strategica impeccabile, la scuderia ha portato a casa punti preziosi sia nella categoria Pro che nella Pro-Am, dimostrando di avere il passo per s ... forlitoday.it