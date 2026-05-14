FOCUS – ATLETICA | Asia Tavernini | record 1.92 titolo italiano e sogno Europeo 2026
Asia Tavernini, una delle atlete di spicco nel salto in alto italiano, ha recentemente stabilito un nuovo record personale con un salto di 1.92 metri. In occasione di un’intervista esclusiva, ha parlato delle sue vittorie più recenti e del titolo italiano conquistato. La atleta ha anche condiviso i suoi obiettivi per il futuro, tra cui la partecipazione ai prossimi campionati europei nel 2026. La sua carriera continua a movimentare il panorama dell’atletica leggera nel nostro paese.
Intervista esclusiva ad Asia Tavernini, una delle grandi protagoniste del nuovo salto in alto italiano. Dopo una stagione 2025 straordinaria con record personale di 1.92 metri, argento alle Universiadi di Bochum, titolo italiano assoluto a Caorle e il debutto ai Mondiali di Tokyo, Asia racconta emozioni, sacrifici e obiettivi futuri. In questa intervista parliamo di: il titolo italiano 2025 il record personale di 1.92 l’esperienza ai Mondiali di Tokyo l’infortunio del 2026 il ritorno in gara e la rivalità con Pieroni il sogno Europei di Birmingham Un viaggio tra tecnica, emozioni e mentalità vincente con una delle atlete più interessanti dell’atletica azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it
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