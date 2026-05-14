FOCUS – ATLETICA | Asia Tavernini | record 1.92 titolo italiano e sogno Europeo 2026

Asia Tavernini, una delle atlete di spicco nel salto in alto italiano, ha recentemente stabilito un nuovo record personale con un salto di 1.92 metri. In occasione di un’intervista esclusiva, ha parlato delle sue vittorie più recenti e del titolo italiano conquistato. La atleta ha anche condiviso i suoi obiettivi per il futuro, tra cui la partecipazione ai prossimi campionati europei nel 2026. La sua carriera continua a movimentare il panorama dell’atletica leggera nel nostro paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui