Bitcoin sotto i 76.000$ | il mercato crypto cala dopo il blocco SEC

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo di Bitcoin è sceso sotto i 76.000 dollari, segnando un calo nel mercato delle criptovalute. La decisione della Securities and Exchange Commission di bloccare alcuni token azionari ha causato un calo di Ethereum e di altre criptovalute. La sospensione dei token ha influenzato la liquidità del settore, contribuendo alla diminuzione dei valori di mercato. La decisione dell’ente regolatore ha avuto un impatto immediato sui prezzi delle principali criptovalute.

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? Punti chiave Perché la decisione della SEC ha causato il crollo di Ethereum?. Come influirà il blocco dei token azionari sulla liquidità crypto?. Chi sono i soggetti che potrebbero sfruttare le lacune della blockchain?. Quali ostacoli tecnici impediscono il diritto di voto per i token?.? In Breve Bitcoin perde 33,8 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.. Ethereum scende verso i 2.000 dollari con perdita di 8,58 miliardi.. La commissaria Hester Peirce prevede un raggio d'azione molto limitato per l'esenzione.. Il ritardo nasce dai colloqui con i vertici delle borse valori.. Il valore di Bitcoin è precipitato sotto la soglia dei 76. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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