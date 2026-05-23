Bitcoin sotto i 76.000$ | il mercato crypto cala dopo il blocco SEC

Notizia in breve

Il prezzo di Bitcoin è sceso sotto i 76.000 dollari, segnando un calo nel mercato delle criptovalute. La decisione della Securities and Exchange Commission di bloccare alcuni token azionari ha causato un calo di Ethereum e di altre criptovalute. La sospensione dei token ha influenzato la liquidità del settore, contribuendo alla diminuzione dei valori di mercato. La decisione dell’ente regolatore ha avuto un impatto immediato sui prezzi delle principali criptovalute.