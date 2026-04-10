Crypto la spinta della SEC | regole chiare per il mercato USA

Il presidente della SEC ha chiesto al Congresso di approvare il CLARITY Act, una legge che mira a definire regole chiare per il settore delle criptovalute negli Stati Uniti. La proposta di legge è considerata essenziale per creare un quadro regolamentare più strutturato e trasparente. La richiesta arriva in un momento in cui il mercato delle criptovalute sta cercando di affrontare incertezze normative e di chiarire le proprie modalità di funzionamento.

Il Presidente della SEC, Atkins, ha sollecitato il Congresso degli Stati Uniti affinché approvi il CLARITY Act, una proposta di legge fondamentale per stabilire un quadro normativo strutturato per il mercato delle criptovalute. L’obiettivo è portare la legislazione sulla scrivania del Presidente Trump per garantire che le agenzie federali possano operare con regole certe, superando l’attuale modello basato su sanzioni e interventi punitivi. La strategia di Atkins e il coordinamento tra le autorità finanziarie. Attraverso un messaggio pubblicato su X, Atkins ha delineato una visione chiara: il passaggio da una regolamentazione basata sull’applicazione forzata delle norme a un sistema di regole statutarie definite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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