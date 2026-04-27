Bitcoin verso i 79.000$ | cala la pressione di vendita il rally è salvo?
Il prezzo di Bitcoin si aggira attualmente intorno ai 77.800 dollari, con una diminuzione della pressione di vendita sugli exchange pari a 14,7 miliardi di dollari. La riduzione della pressione di vendita ha portato a un rinnovato ottimismo tra gli investitori, alimentando la speranza di un possibile rally verso i 79.000 dollari. Restano da monitorare i movimenti sul mercato e i volumi di scambio nelle prossime ore.
?? Cosa sapere Bitcoin quota 77.800 dollari con pressione di vendita sugli exchange ridotta di 14,7 miliardi. Il costo base degli investitori a breve termine a 82.200 dollari crea resistenza tecnica. Bitcoin punta ai 79.000 dollari mentre la pressione di vendita sugli exchange ha subito una contrazione di 14,7 miliardi di dollari rispetto a metà ottobre, posizionando il mercato in una fase decisiva tra recupero strutturale e possibili resistenze psicologiche. Il prezzo della criptovaluta si attes .🔗 Leggi su Ameve.eu
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Il mercato delle criptovalute mostra segnali di forte ottimismo. Secondo le ultime analisi tecniche, Bitcoin sta consolidando una base solida che potrebbe spingere il prezzo verso il traguardo dei 78.000 dollari. #Bitcoin #Crypto #Finanza #MarketTrend x.com
Il recente slancio del Bitcoin verso quota 76.000 dollari potrebbe trovarsi esattamente in quel punto di svolta, dove i guadagni accumulati iniziano a trasformarsi in vendite. https://www.economymagazine.it/bitcoin-sopra-i-76-000-dollari-rally-a-rischio-i-segnali- - facebook.com facebook