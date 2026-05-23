Bisseck a Sky | Stagione da orgoglio Champions? Siamo sulla strada giusta

Da internews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bisseck ha commentato l’andamento della stagione dell’Inter durante un’intervista su Sky Sport. Il difensore tedesco ha detto che questa annata è motivo di orgoglio per la squadra e ha affermato che la qualificazione in Champions League dimostra di essere sulla strada giusta. Ha anche parlato dei moduli usati dalla squadra, senza entrare in dettagli tecnici.

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di Lorenzo Vezzaro Bisseck promuove l’annata nerazzurra e parla dei moduli: tutte le dichiarazioni del centrale tedesco ai microfoni di Sky Sport. Al termine del pareggio per 3-3 contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato, il difensore dell’Inter Yann Bisseck ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il centrale tedesco ha tracciato il bilancio della stagione nerazzurra, proiettandosi già verso gli obiettivi europei e parlando delle soluzioni tattiche della squadra. IL BILANCIO DELLA STAGIONE E L’ORGOGLIO NERAZZURRO – «È stata una bella stagione, personalmente, ma anche per la squadra. Per una società come l’Inter è sempre importante vincere qualcosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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