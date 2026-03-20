Massese Mazzanti fiducioso | Siamo sulla strada giusta

La Massese si prepara per la partita contro Montespertoli con alcuni aggiornamenti importanti. Michael Buffa ha ripreso a lavorare con il gruppo dopo un periodo di assenza ed è considerato pienamente recuperato. In vista dell'impegno, anche gli allarmi in casa Massese sono stati rientrati, lasciando il team fiducioso sulla condizione attuale.

Rientrano gli allarmi in casa Massese in vista del prossimo impegno di Montespertoli. Michael Buffa ha ormai ripreso a lavorare regolarmente col gruppo ed è pienamente recuperato. Sono meno gravi anche le pestate alle dita della mano rimediate sia da Bigini che da Lucchesi nel match contro la Larcianese. Tra i giocatori recuperati bisogna ascrivere anche Grasso che costituirà un’alternativa in più per la fascia. Mister Pantera in questi giorni dovrà studiare la formazione da opporre ad un Montespertoli che di solito si schiera col 4-3-3. "Sono una squadra molto fisica – avverte il direttore sportivo Stefano Mazzanti –. La conosciamo bene, abbiamo visto i filmati di diverse sue gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Massese Mazzanti fiducioso: "Siamo sulla strada giusta" Articoli correlati Fabregas tiene i piedi per terra: «Quarto posto? Siamo sulla strada giusta ma per il momento non ci siamo»di Redazione JuventusNews24Fabregas così dopo Cagliari Como: la vittoria in trasferta lancia la squadra verso il quarto posto in classifica ma... Frederic Vasseur ottimista sulla nuova Ferrari: “Siamo sulla strada giusta”Dopo le prime giornate di test ufficiali, in casa Ferrari il clima è di cauto ottimismo.