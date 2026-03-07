Dopo la partita contro il Cagliari Como, Fabregas ha dichiarato che la squadra è sulla strada giusta, ma non si sente ancora soddisfatta del quarto posto in classifica. L’allenatore ha sottolineato l’importanza di mantenere i piedi per terra, anche se la vittoria in trasferta rappresenta un passo avanti. Nessun commento su eventuali obiettivi a lungo termine, ma la squadra continua a lavorare con attenzione.

Fabregas così dopo Cagliari Como: la vittoria in trasferta lancia la squadra verso il quarto posto in classifica ma l’allenatore predica grande calma. Cagliari-Como si è conclusa sul punteggio di 1-2. Le reti portano le firme di Baturina e Da Cunha, mentre c’è stato il momentaneo pareggio di Esposito. Questo importante risultato permette alla squadra di Fabregas di salire a quota 51 punti in classifica, rafforzando in maniera netta le proprie ambizioni e lanciando un segnale alle dirette concorrenti. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Al termine del fischio finale, l’allenatore ha voluto analizzare con lucidità la prestazione, sottolineando lo sforzo immane profuso per portare a casa un successo fondamentale per il prosieguo della stagione in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Fabregas tiene i piedi per terra: «Quarto posto? Siamo sulla strada giusta ma per il momento non ci siamo»

Fabregas e la curiosa lamentela con il Cagliari: Erbetta alta un metro, non si poteva giocare a calcio...Il Como vince ancora e aggancia la Roma al quarto posto: 2-1 in casa del Cagliari grazie ai gol di Baturina e Da Cunha. La squadra di Fabregas rafforza dunque la sua candidatura nella lotta per il qua ... corrieredellosport.it

Fabregas Como da Europa? Teniamo i piedi per terraSono davvero contento, ho visto tutte le cose che facciamo in allenamento ed è ciò che gratifica maggiormente un allenatore. Sono felice di questo gruppo: deve essere un punto di partenza, dobbiamo ... ansa.it