Bisseck ha commentato il 3-3 di Bologna a DAZN, dicendo di essere orgoglioso della sua stagione. Ha aggiunto che è dispiaciuto per l’esclusione dalla nazionale tedesca per il Mondiale.

di Lorenzo Vezzaro Bisseck analizza il pareggio del Dall’Ara ai microfoni di DAZN e commenta l’esclusione dalla Germania per i Mondiali. Al termine del pirotecnico 3-3 maturato allo stadio Dall’Ara contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato, il difensore dell’Inter Yann Bisseck ha fatto il bilancio di un’annata vissuta da grande protagonista con la maglia dei campioni d’Italia, commentando anche l’esclusione dai convocati per la rassegna iridata. L’AMAREZZA PER IL MONDIALE – «Credo di aver fatto la mia stagione migliore. Ma conosco questa vita, non va sempre come vuoi. Sono contento e orgoglioso delle cose che ho fatto, lui non mi ha convocato ma può capitare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bisseck a DAZN dopo il 3-3 a Bologna: «Orgoglioso della mia stagione, peccato per il Mondiale»

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