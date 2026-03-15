Dopo la sconfitta contro il Bologna, l'allenatore del Sassuolo ha commentato la partita, esprimendo rammarico per il risultato. Ha poi parlato della prossima gara, annunciando l’obiettivo della squadra per le ultime partite di stagione. Nel post partita, ha analizzato la prestazione dei suoi e si è concentrato sulla sfida in programma contro la Juventus.

Grosso nel post partita di Sassuolo Bologna ha analizzato la prestazione dei suoi e si è proiettato anche sulla trasferta contro la Juventus. Intervenuto in conferenza stampa, Fabio Grosso ha analizzato la sconfitta del suo Sassuolo contro il Bologna e si è proiettato anche sulla sfida in casa della Juve.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! TRA BOLOGNA E JUVENTUS – « Quando non metti dentro alla gara i giri giusti del motore le gare sono difficili e gli avversari ti mettono a nudo i limiti. Nella ripresa abbiamo alzato secondo me, abbiamo messo in difficoltà una squadra forte perché non dobbiamo dimenticarci quello che siamo e contro chi giochiamo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Grosso sfida la Juve: «Peccato per la sconfitta contro il Bologna. Ora penseremo alla prossima sfida. Ecco il nostro obiettivo per questo finale di stagione»

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