Dopo il match tra Como e Napoli, terminato con un pareggio a zero, il centrocampista ha commentato la prestazione. Ha affermato di essere soddisfatto dei progressi rispetto a un anno e mezzo fa, ma ha anche ammesso di essere arrabbiato per non aver ottenuto la vittoria. Le sue parole sono state rilasciate a DAZN, in seguito alla partita di campionato.

Mercato Milan, idea Igor Thiago per il reparto offensivo! Moretto chiarisce, costi troppo alti per una trattativa Asllani trascina il Besiktas e l’Inter gongola: riscatto dei turchi sempre più vicino? Gli aggiornamenti Calciomercato Roma, il futuro di Dybala tra volontà e strategia: la scelta è chiara. E Gasperini. Inter vince lo Scudetto se.Cosa cambia per il matematico tricolore dei nerazzurri dopo il pareggio del Napoli a Como Pagelle Como Napoli: Milinkovic-Savic decisivo,...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Como, Fabregas dopo il pareggio con il Napoli: «Considerando dove eravamo un anno e mezzo fa sono orgoglioso, ma nella mia testa anche arrabbiato per non aver vinto!»

Notizie correlate

Como a testa alta dopo la delusione. Brucia l’eliminazione in Coppa Italia. Suwarso: "Il risultato fa molto male ma sono orgoglioso della squadra»La delusione cocente in casa Como, dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, viene mitigata dalle parole del presidente...

Fabregas: “Champions? Vedremo tra due-tre anni: un anno e mezzo fa eravamo in Serie B”Dopo la vittoria per 2 a 0 ai danni della Juventus, Cesc Fabregas ha così commentato la prestazione della sua squadra.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: L'orgoglio di Fabregas dopo Inter-Como: Ci stiamo avvicinando, loro vincono lo scudetto facilmente anche se Chivu non lo dirà; Como, Fabregas riflette: l’ipotesi di un addio e gli interessamenti arrivati dalla Premier; Fabregas: Como affamato, dopo l’Inter ho dormito serenamente. Non facciamo drammi; Perde ancora il Como: Fabregas e Jesus Rodriguez commentano la prestazione Serie A Enilive.

Fabregas a Dazn dopo Como-Napoli: Nico Paz via a fine stagione? E chi ve lo dice? Non è il momentoFabregas dopo Como-Napoli 0-0 difende Nico Paz: Via a fine stagione? E chi ve lo dice? Non è il momento, mancano tre partite. Sappiamo cosa stiamo costruendo. ilnapolista.it

Fabregas a Dazn: Orgoglioso dei miei ragazzi, ma volevo vincere!Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Napoli: 0-0 col Napoli? In un anno sono molto ... iamnaples.it

Antonio Conte ha analizzato il pareggio maturato a Como che porta il Napoli un passetto più vicino alla Champions League #ComoNapoli #Conte #SerieA - facebook.com facebook

Como-Napoli, pari nella noia: Fabregas è quasi fuori dalla corsa Champions x.com