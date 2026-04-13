Un test può stabilire l'orologio biologico interno di una persona dai capelli | l'esperimento sulla rivista PNAS
Ricercatori dell'Ospedale Universitario della Charité di Berlino hanno creato un nuovo test di laboratorio che, analizzando alcuni follicoli piliferi, permette di stimare l'età biologica interna di una persona. Lo studio, pubblicato sulla rivista PNAS, si basa sull'esame di campioni di capelli. Il metodo mira a fornire indicazioni sull'invecchiamento cellulare attraverso l'analisi di tessuti cutanei.
Alcuni ricercatori dell'Ospedale Universitario della Charité di Berlino hanno sviluppato un test di laboratorio che dall'analisi di alcuni follicoli piliferi permetti di stimare l'orologio biologico interno di una persona. Questo metodo potrebbe essere utilizzato nelle applicazioni della medicina circadiana.🔗 Leggi su Fanpage.it
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