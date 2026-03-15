Una bambina di 5 anni è stata investita da un’auto questa mattina in via Giulio Braga, nella frazione di Tavola a Prato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la piccola in ospedale. Le condizioni della bambina sono definite gravissime. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

Prato, 15 marzo 2026 – Gravissimo incidente in via Giulio Braga nella frazione di Tavola a Prato. Una bambina di 5 anni è stata travolta da un’auto. È in condizioni gravissime, portata in elicottero all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La porta di casa aperta, la piccola uscita in strada. L’incidente è avvenuto in tarda mattinata, poco prima delle 11. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina sarebbe sfuggita per un attimo al controllo della madre e sarebbe uscita di casa, trovando la porta aperta. La piccola avrebbe quindi raggiunto la strada, dove è stata travolta da un’auto. Il conducente, sorpreso dall’improvvisa presenza della piccola, non è riuscito a frenare in tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bimba di 5 anni travolta da un’auto, è gravissima

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