Una bambina di 18 mesi è stata travolta da un tosaerba in un incidente domestico a Treviso. I soccorsi sono intervenuti subito, ma i medici hanno deciso di amputarle una gamba a causa delle gravi ferite riportate. La bambina si trova ancora in condizioni molto critiche all’ospedale. La polizia sta raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Alla bimba di 18 mesi che è rimasta incastrata nel tosaerba guidato dal padre in provincia di Treviso è stata amputata una gamba. La bimba, inoltre, continua a versare in condizioni gravissime. Attualmente si trova ricoverata in ospedale a Padova, nel reparto di terapia intensiva pediatrica. L’incidente domestico è avvenuto intorno alle ore 18 di sabato 25 aprile, a Ramon, frazione del comune di Loria. Treviso, amputata una gamba alla bimba travolta dal tosaerba Le indagini Il sindaco di Loria: "I genitori stanno attraversando momenti drammatici" Treviso, amputata una gamba alla bimba travolta dal tosaerba I medici, come riferisce il quotidiano La Repubblica, hanno provato in ogni modo a salvare l’arto della bimba, ma alla fine hanno dovuto procedere con l’amputazione.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Amputata una gamba alla bimba di 18 mesi travolta dal tosaerba a Treviso, i medici: "È ancora gravissima"

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