Bigiotteria a prezzi stracciati ma pericolosa per la salute Sequestrati 11mila orecchini e braccialetti
Sono stati sequestrati 11.000 pezzi di bigiotteria, tra orecchini e braccialetti, venduti a prezzi tra i 3 e i 6 euro. Questi articoli erano esposti in vendita e risultavano essere economici, ma presentavano rischi per la salute del consumatore. La merce sequestrata includeva prodotti non conformi alle norme di sicurezza e potenzialmente dannosi. L'operazione è stata condotta dalle autorità competenti per tutelare i consumatori.
Braccialetti e orecchini in bella mostra con un prezzo che variava tra i 3 e i 6 euro. Materiale "appetibile" dal punto di vista economico ma erano prodotti non sicuri per il consumatore. Ben 11mila pezzi sono stati sequestrati in un negozio nella zona dello scalo ferroviario di Termini. A finire. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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