Bigiotteria a prezzi stracciati ma pericolosa per la salute Sequestrati 11mila orecchini e braccialetti

Notizia in breve

Sono stati sequestrati 11.000 pezzi di bigiotteria, tra orecchini e braccialetti, venduti a prezzi tra i 3 e i 6 euro. Questi articoli erano esposti in vendita e risultavano essere economici, ma presentavano rischi per la salute del consumatore. La merce sequestrata includeva prodotti non conformi alle norme di sicurezza e potenzialmente dannosi. L'operazione è stata condotta dalle autorità competenti per tutelare i consumatori.