Sequestrati 11mila articoli di bigiotteria contraffatti e insicuri al mercato denunciato un ambulante

Le forze di polizia hanno sequestrato 11.000 articoli di bigiotteria contraffatti e privi di certificazioni di sicurezza al mercato locale. Durante le operazioni, un ambulante è stato denunciato per la vendita di merce non autorizzata. L’intervento è stato condotto dai Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, che hanno agito per tutelare la sicurezza dei consumatori e contrastare il commercio di prodotti falsificati.

Un duro colpo al mercato del falso e della merce non a norma è stato inferto dai Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone. Durante i consueti controlli a presidio della legalità economica, le Fiamme Gialle hanno sequestrato circa 11.000 articoli di bigiotteria metallica – tra cui anelli.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Catania, sequestrati 2mila articoli contraffatti alla Fera o Luni: denunciato ambulante VIDEO | Sequestrati 2.000 prodotti contraffatti alla "fera o luni": denunciato ambulanteI prodotti riproducevano modelli registrati e marchi noti, tra cui Apple, JBL, Stitch, Super Mario, Pokémon, Nike, Adidas, Gucci e Louis Vuitton La... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La guardia di finanza sequestra 62mila prodotti contraffatti in un deposito di Misterbianco; Mezzo milione di euro in polvere bianca: il maxi sequestro nel bar della provincia di Roma; Gasolio con lo zolfo, blitz nei distributori: sequestrati 10mila litri di carburante; GdF Vicenza: sequestrati terreni per 470mila euro e quattro denunciati per circonvenzione d’incapace aggravata. Ventimiglia, blitz al mercato: sequestrati centinaia di articoli falsiContraffazione Ventimiglia: sequestrati 200 articoli falsi al mercato. Operazione della Polizia tra borse e accessori con marchi contraffatti. ligurianotizie.it Gasolio tagliato con acqua, sequestrati 11mila litri di carburante a Frosinone: gestori denunciati per frodeOltre 11mila litri di gasolio allungato con acqua sequestrati e gestori denunciati per frode in commercio. È il risultato dei controlli della Guardia di Finanza a Frosinone, dove i militari del Gruppo ... fanpage.it Blitz scattato durante un’attività di sorveglianza a Birkirkara: sequestrati cocaina, cannabis e contanti - facebook.com facebook