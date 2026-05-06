Vendevano illegalmente gasolio agricolo non tracciato e a prezzi stracciati | sequestrati 20mila litri

Nelle ultime ore, le forze di polizia hanno sequestrato circa 20.000 litri di gasolio agricolo venduto illegalmente. I controlli sono stati effettuati lungo tutta la filiera distributiva dei prodotti energetici, con particolare attenzione al rispetto delle normative sulla tracciabilità e sui prezzi. Le operazioni sono state condotte dal comando provinciale delle forze dell’ordine nella provincia di Barletta-Andria-Trani, che ha rafforzato le attività di controllo economico sul territorio.