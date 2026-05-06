Vendevano illegalmente gasolio agricolo non tracciato e a prezzi stracciati | sequestrati 20mila litri
Nelle ultime ore, le forze di polizia hanno sequestrato circa 20.000 litri di gasolio agricolo venduto illegalmente. I controlli sono stati effettuati lungo tutta la filiera distributiva dei prodotti energetici, con particolare attenzione al rispetto delle normative sulla tracciabilità e sui prezzi. Le operazioni sono state condotte dal comando provinciale delle forze dell’ordine nella provincia di Barletta-Andria-Trani, che ha rafforzato le attività di controllo economico sul territorio.
I finanzieri del comando provinciale della provincia Barletta-Andria-Trani, hanno intensificato le attività di controllo economico del territorio volte a garantire un efficace presidio di legalità lungo tutta la filiera distributiva dei prodotti energetici, al fine di monitorare la corretta.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Roma, distributori vendevano gasolio di scarsa qualità: sequestrati 24mila litri e i rischi per i consumatori
Rincari carburante: a Roma sequestrati 24mila litri di gasolio. A Lecce maxi frode sul carburante agricoloNegli ultimi giorni la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli presso le stazioni di rifornimento dislocate lungo tutto il territorio...
Tutti gli aggiornamenti
Distributore abusivo vendeva gasolio agricolo nel Foggiano, sequestratoForse approfittando del momento di forte turbolenza dei prezzi dei carburanti, vendevano agli automobilisti gasolio agricolo agevolato al prezzo di 1,50 euro al litro a chi non ne aveva diritto, ... ansa.it
Aziende agricole fantasma per gasolio da rivendere in nero: frode da 530mila litri, quattro arrestiUn collaudato sistema di frode ai danni del fisco, fondato sulla creazione di aziende agricole fantasma per ottenere gasolio a tassazione agevolata da rivendere poi illegalmente sul mercato nero. Le ... bari.repubblica.it