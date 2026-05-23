Un ex tennista ha dichiarato che sorprendere un giovane talento a Parigi è impossibile, definendo l’idea come pura utopia. Ha spiegato che le partite saranno più lunghe e che la superficie è diversa da quella dei tornei precedenti vinti. La conversazione si è concentrata sulle differenze tra questa competizione e le altre a cui ha partecipato in passato. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali incontri o risultati specifici.

Sinceramente non so cosa possa disturbare Jannik Sinner nella sua campagna di Francia. Forse se ci fosse un’altra Rivoluzione. Va detto che le sette partite del Roland Garros non sono una strada priva di ostacoli, né tantomeno in discesa. Però se l’azzurro conferma di essere a posto fisicamente, e se non accade qualcosa di veramente clamoroso, faccio fatica a pensare che qualcuno possa batterlo. Attenzione, le partite più lunghe, al meglio dei cinque set, offrono garanzie al giocatore più forte. Ricordate Federer, Nadal e Djokovic? Potendo scegliere le avrebbero giocate tutte così. Invece quando si tratta di partite che durano un’ora e mezza, anche Sinner può andare in difficoltà, com’è avvenuto con Medvedev nella semifinale di Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bertolucci: "Sorprendere Sinner a Parigi? Pura utopia, perché..."

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