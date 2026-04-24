Alcaraz Bertolucci critica dopo ritiro da Roma e Parigi | Deve programmare meglio

Il tennista spagnolo, che ha recentemente ritirato da tornei importanti a Roma e Parigi, è stato oggetto di commenti da parte di un ex giocatore italiano. Quest'ultimo ha espresso alcune riserve sulla gestione degli impegni e sulla pianificazione degli appuntamenti futuri. La sua analisi arriva in un momento in cui il tennista sta vivendo una fase di transizione dopo le recenti assenze dai campi.

(Adnkronos) – Paolo Bertolucci 'critica' Carlos Alcaraz. Oggi, venerdì 24 aprile, il tennista spagnolo ha annunciato che non parteciperà agli Internazionali d'Italia e al Roland Garros, tornei a cui arrivava da campione in carica e dopo aver già rinunciato al Masters 1000 di Madrid a causa dell'infortunio al polso accusato a Barcellona, con Jannik Sinner che potrà quindi scappare via al primo posto del ranking Atp. L'infortunio di Alcaraz, accusato all'esordio dell'Atp 500 di Barcellona, torneo arrivato subito dopo la sconfitta nella finale di Montecarlo proprio contro Sinner, è inevitabilmente al centro del dibattito di tifosi e appassionati di tennis, che puntano il dito (anche) contro la programmazione e i troppi tornei del calendario.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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