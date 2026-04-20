Alcaraz può saltare anche Roma e Parigi Becker sa perché si infortuna più di Sinner | il tempo in campo

Il direttore del torneo di Madrid ha dichiarato che la partecipazione di Carlos Alcaraz a Roma è praticamente esclusa, aprendo la possibilità che possa anche saltare Parigi. Nel frattempo, un ex campione del Grande Slam ha commentato le frequenti infortuni di un altro giocatore, sottolineando che il tempo trascorso in campo può influire sulla probabilità di infortuni rispetto a un altro atleta. Le decisioni sui prossimi tornei dipendono dunque dalla condizione fisica dei giocatori.

Il direttore del torneo di Madrid Feliciano Lopez svela che "Roma è quasi impossibile" per Carlos Alcaraz, spargendo dubbi anche sulla partecipazione al Roland Garros. Boris Becker spiega perché secondo lui lo spagnolo si infortuna più di Jannik Sinner: il tempo trascorso in campo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Alcaraz, l'infortunio preoccupa. Dalla Spagna: Può saltare Roma e Roland Garros; Alcaraz salta anche Madrid, lo spagnolo: Una decisione che mi addolora moltissimo; Alcaraz realista: Sinner ha giocato meglio di me tutti i punti importanti; Alcaraz, è allarme rosso. Stagione sulla terra a rischio, Roma e Parigi comprese.

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