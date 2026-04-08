Nel torneo di Monte Carlo, Matteo Berrettini ha sconfitto Daniil Medvedev con un punteggio di 6-0 6-0. Berrettini, che aveva rischiato di perdere la posizione nella classifica mondiale a causa di diversi infortuni, ha approfittato di questa vittoria per risalire. Medvedev, invece, si presentava al match come numero 10 del ranking, in buona forma. La partita ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis.

Uno, Matteo Berrettini, stava per lasciare la top 100 devastato da una lunga catena di infortuni. L’altro, Daniil Medvedev, arrivava a Monte Carlo da numero 10 del mondo in grande stato di forma. E’ finita 6-0 6-0 per Berrettini. In 49 minuti. Nemmeno un’ora è durata. Per dire dell’evento storico: Medvedev non aveva mai preso 6-0 6-0 da nessuno, in carriera. Mai. Ha ovviamente devastato una racchetta. Il doppio “bagel” è l’ennesima conferma che il tennis è lo sport del diavolo. Medvedev is going completely crazy, this is only the first of many! Clayvedev is back! Berrettini probably expected a harder match today pic.twitter.com2vXD3ONd6a — TenvyBets (@TenvyBets) April 8, 2026 “E’ una delle mie migliori prestazioni in carriera – ha detto poi Berrettini a fine match – Ho sofferto solo nel primo game, ma non mi aspettavo in questo modo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Berrettini ha dato 6-0 6-0 a Medvedev, a Monte Carlo: il tennis è uno sport assurdo

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Pronostico e quote Daniil Medvedev – Matteo Berrettini, Monte Carlo 08-04-2026Daniil Medvedev e Matteo Berrettini apriranno il programma di mercoledì sul “Ranieri III” dunque alle 11 del mattino.

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Montecarlo dove è in corso il torneo di tennis penso sia la località di mare più brutta che ci sia. Grattacieli e palazzoni che da pochi metri dall’acqua si arrampicano sulla montagna in molti altri luoghi sarebbero l’emblema dell’abusivismo edilizio x.com