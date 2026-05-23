Bernasconi l’esterno rappresenta una possibilità per la Juve | i numeri giustificano l’acquisto

Da juventusnews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Bernasconi, attualmente esterno, è considerato un’opzione per la Juventus. I numeri del giocatore indicano che l’acquisto potrebbe essere motivato da dati statistici positivi. La società valuta questa possibilità come una soluzione plausibile, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La decisione dipenderà da ulteriori valutazioni e dal mercato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Francesco Spagnolo Bernasconi, l’esterno rappresenta ad oggi una possibilità per la Juve. I numeri sicuramente giustificano il possibile acquisto bianconero. Il mercato della Juventus per la prossima stagione punta con decisione sul rinnovamento delle corsie esterne, e il profilo di Lorenzo Bernasconi è finito saldamente nel mirino della dirigenza bianconera. Il laterale di proprietà dell’Atalanta si sta imponendo come una delle rivelazioni più interessanti del campionato di Serie A, mostrando una maturità tattica e una costanza di rendimento che hanno catturato l’attenzione degli osservatori di Madama. Alla Continassa si valutano con attenzione i costi dell’operazione, convinti che il calciatore possieda le caratteristiche ideali per integrarsi nei nuovi schemi della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bernasconi l8217esterno rappresenta una possibilit224 per la juve i numeri giustificano l8217acquisto
© Juventusnews24.com - Bernasconi, l’esterno rappresenta una possibilità per la Juve: i numeri giustificano l’acquisto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CARDINALE: è TEMPO di DECIDERE! -Milan Express con FRANCO ORDINE

Video CARDINALE: è TEMPO di DECIDERE! -Milan Express con FRANCO ORDINE

Sullo stesso argomento

Lobotka alla Juve, lo slovacco rappresenta una possibilità per i bianconeri. La posizione del Napoli sul giocatoredi Redazione JuventusNews24Lobotka alla Juve, la situazione con il Napoli continua ad essere molto ingarbugliata.

Mercato Juve, Bernasconi resta una possibilità. Cosa cambia per i bianconeri in caso di arrivo di Sarri all’Atalantadi Francesco Spagnolo Mercato Juve, Bernasconi resta una possibilità per i bianconeri e l’arrivo di Sarri all’Atalanta potrebbe rappresentare una...

bernasconi l esterno rappresentaBernasconi, l’esterno rappresenta una possibilità per la Juve: i numeri giustificano l’acquistoBernasconi, l’esterno rappresenta ad oggi una possibilità per la Juve. I numeri sicuramente giustificano il possibile acquisto bianconero Il mercato della Juventus per la prossima stagione punta con d ... msn.com

Bernasconi, stagione finita: lesione al ginocchio per l'esterno AtalantaL'esterno sinistro dell'Atalanta, Lorenzo Bernasconi, rischia di chiudere anzitempo la stagione. L'infortunio è stato riportato mercoledì sera, durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia, in uno ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web