Bernasconi l’esterno rappresenta una possibilità per la Juve | i numeri giustificano l’acquisto

Bernasconi, attualmente esterno, è considerato un’opzione per la Juventus. I numeri del giocatore indicano che l’acquisto potrebbe essere motivato da dati statistici positivi. La società valuta questa possibilità come una soluzione plausibile, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La decisione dipenderà da ulteriori valutazioni e dal mercato.

di Francesco Spagnolo Bernasconi, l’esterno rappresenta ad oggi una possibilità per la Juve. I numeri sicuramente giustificano il possibile acquisto bianconero. Il mercato della Juventus per la prossima stagione punta con decisione sul rinnovamento delle corsie esterne, e il profilo di Lorenzo Bernasconi è finito saldamente nel mirino della dirigenza bianconera. Il laterale di proprietà dell’Atalanta si sta imponendo come una delle rivelazioni più interessanti del campionato di Serie A, mostrando una maturità tattica e una costanza di rendimento che hanno catturato l’attenzione degli osservatori di Madama. Alla Continassa si valutano con attenzione i costi dell’operazione, convinti che il calciatore possieda le caratteristiche ideali per integrarsi nei nuovi schemi della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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