Lobotka potrebbe trasferirsi alla Juventus, ma la trattativa tra il club bianconero e il Napoli resta complessa. La società partenopea non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro dello slovacco. La possibilità di un trasferimento sta attirando l'attenzione, mentre le negoziazioni tra le due parti proseguono senza un esito chiaro. La vicenda continua a essere al centro dell'attenzione nel mondo del calcio.

Lobotka alla Juve, la situazione con il Napoli continua ad essere molto ingarbugliata. E i bianconeri restano alla finestra. Tutti i dettagli. Il calciomercato non dorme mai e, mentre i campionati entrano nel vivo, le grandi manovre dietro le quinte iniziano a delineare scenari clamorosi. Al centro delle ultime indiscrezioni c’è la cabina di regia della Vecchia Signora, alla ricerca di un metronomo capace di dettare i tempi di gioco con precisione chirurgica. In questo contesto, il nome che sta agitando le acque è quello del fuoriclasse slovacco del Napoli, rendendo l’ipotesi di Lobotka alla Juve un tema sempre più caldo e concreto. Arrivato quasi in sordina nel gennaio 2020 dal Celta Vigo per circa 20 milioni di euro, il centrocampista ha vissuto una parabola straordinaria all’ombra del Vesuvio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lobotka alla Juve, lo slovacco rappresenta una possibilità per i bianconeri. La posizione del Napoli sul giocatore

