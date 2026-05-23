Bernardo Silva ha deciso di non trasferirsi alla Juventus, rendendo più difficile il suo possibile arrivo in bianconero. La trattativa tra il club e il giocatore appare in stallo, con il centrocampista portoghese che ha comunicato la sua volontà di non cambiare squadra. La Juventus dovrà ora cercare altre soluzioni per rinforzare il reparto. La situazione tra le parti non sembra destinata a evolversi nel breve termine.

di Francesco Spagnolo Bernardo Silva, la pista Juve sembra essere sempre più complicata da percorrere. Il portoghese, infatti, vuole giocare la Champions. Il panorama dei trasferimenti internazionali si arricchisce di un nuovo e significativo capitolo che allontana definitivamente un grande obiettivo dalle sponde del calcio italiano. Con un legame contrattuale ormai prossimo alla naturale scadenza con il Manchester City, e la certezza matematica di salutare definitivamente la Premier League al termine dell’attuale stagione sportiva, il futuro di Bernardo Silva sembra aver preso una direzione diametralmente opposta a quella sperata dai vertici societari della Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva, la pista Juve sembra sempre più difficile: il portoghese ha preso una decisione. I dettagli

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Bernardo Silva alla Juventus apre le polemiche...

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