Il centrocampista portoghese ha comunicato la sua intenzione di lasciare il Manchester City. La decisione riguarda il suo futuro professionale e potrebbe influenzare le trattative di mercato della Juventus. Attualmente, non ci sono annunci ufficiali riguardo a un accordo concluso, ma la scelta del giocatore rappresenta un elemento da seguire nelle prossime settimane. La società bianconera monitora la situazione in attesa di sviluppi concreti.

Bernardo Silva Juve, il portoghese ha deciso di lasciare il Manchester City. E i bianconeri sono pronti a fare un’offerta per il giocatore. Le ultime. Il calciomercato internazionale si accende improvvisamente con una notizia che potrebbe cambiare gli equilibri della Serie A: il futuro di uno dei talenti più cristallini del calcio europeo sembra essere lontano dalla Premier League. Le ultime indiscrezioni descrivono uno scenario sempre più concreto per l’operazione Bernardo Silva alla Juve, un affare che sta già facendo sognare i tifosi bianconeri in vista della prossima stagione. Il fuoriclasse portoghese sembra aver raggiunto la fine del suo ciclo vincente in Inghilterra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, il portoghese ha preso una decisione sul suo futuro: cosa cambia per i bianconeri. Le ultimissime

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