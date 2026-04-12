Bernardo Silva Juve è sempre più bagarre per il portoghese | quattro club e i bianconeri sul giocatore E l’entourage ha preso una decisione Gli aggiornamenti

Il trasferimento di Bernardo Silva potrebbe essere vicino a una svolta, con quattro squadre interessate al centrocampista portoghese. Le trattative sono in corso e la presenza di più club coinvolti ha aumentato l’attenzione sul futuro del giocatore. Nel frattempo, il suo entourage ha preso una decisione riguardo alle prossime mosse. Resta da capire quale sarà la destinazione finale e come si evolveranno le trattative nei prossimi giorni.

di Francesco Spagnolo Bernardo Silva Juve, il portoghese continua ad essere nel mirino di molti club. Gli agenti del giocatore ascolteranno tutti prima di decidere. Il futuro di uno dei talenti più cristallini del calcio mondiale sta per infiammare la prossima sessione di calciomercato. Bernardo Silva Juve è il binomio che sta facendo sognare i tifosi bianconeri, ma la strada per arrivare al fuoriclasse portoghese è tutt’altro che in discesa. Il centrocampista lascerà ufficialmente il Manchester City al termine della stagione, chiudendo un ciclo leggendario durato nove anni. Dal 30 giugno, sarà un parametro zero di lusso, libero di scegliere la sua prossima destinazione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, è sempre più bagarre per il portoghese: quattro club e i bianconeri sul giocatore. E l’entourage ha preso una decisione. Gli aggiornamenti Bernardo Silva Juve, il portoghese ha preso una decisione sul suo futuro: cosa cambia per i bianconeri. Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva Juve, il portoghese ha deciso di lasciare il Manchester City. Bernardo Silva alla Juve, Guardiola rompe il silenzio sul portoghese: il tecnico del Manchester City svela il destino del giocatore. Gli aggiornamentidi Francesco SpagnoloBernardo Silva alla Juve, Guardiola rompe il silenzio sul portoghese.