Il 1 maggio in Emilia Romagna offre molte opportunità per visitare musei aperti e partecipare a mostre interessanti. Numerose strutture rimarranno aperte, permettendo ai visitatori di scoprire esposizioni di arte, storia e cultura locale. Sono previste diverse iniziative e aperture straordinarie in varie città della regione, ideali per trascorrere una giornata all’insegna della scoperta culturale. La guida di oggi raccoglie tutte le informazioni utili per organizzare al meglio questa giornata.

Bologna, 30 aprile 2026 – Un primo maggio all’insegna della cultura. Nella giornata di celebrazione della festa dei lavoratori, per chi preferisce alla classica scampagnata all’aria aperta una giornata all’insegna della storia e dell’arte, ci sono tante opportunità in Emilia Romagna poiché i musei, i parchi archeologici e tutti i luoghi della cultura statali sono aperti al pubblico. Anche in quelli privati ci sono molti appuntamenti interessanti con mostre di grande pregio in cui potersi immergere. A Bologna tra i ‘colossi’ Frida Kahlo e Ruth Orkin. Massimiliano Donati A Bologna sono fruibili nel giorno del primo maggio i musei civici tra cui ci sono tra gli altri il museo archeologico che racconta la storia di Bologna attraverso le epoche, il MAMbo (museo d’arte moderna di Bologna), il Museo Morandi e il Museo della memoria di Ustica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I musei aperti e le mostre imperdibili l’1 maggio in Emilia Romagna: la guida per una giornata dedicata alla cultura

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