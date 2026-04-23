Save Bergamo grande partecipazione per la giornata dedicata all’innovazione industriale

Sabato scorso si è svolta a Bergamo una giornata dedicata all’innovazione industriale, organizzata dall’associazione Save Bergamo. L’evento, che ha visto una forte partecipazione di aziende e professionisti del settore, si è concentrato su temi come l’automazione, la strumentazione e le nuove tecnologie di processo. La manifestazione si è svolta in una location dedicata, con interventi e dimostrazioni pratiche rivolte a operatori e aziende interessate a sviluppare soluzioni innovative.

Grande successo per Save Bergamo, la giornata verticale dedicata all’ automazione industriale e di processo, alla strumentazione, al 4.0 e Ai nell’industria che si è svolta il 14 aprile alla Fiera di Bergamo, confermandosi appuntamento di riferimento per i professionisti dell’industria. L’evento ha registrato una grande affluenza di operatori qualificati, tecnici e manager, a testimonianza del forte interesse verso i temi della transizione digitale, dell’efficienza produttiva ed energetica e della sicurezza degli impianti. Oltre 100 le aziende presenti (+25% sullo scorso anno) che hanno animato l’area espositiva con soluzioni innovative, tecnologie avanzate e applicazioni concrete per affrontare le sfide della trasformazione industriale e più di 1.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Idee e progetti per la città del futuro: grande partecipazione al 3° Festival dell’Innovazione UrbanaArezzo, 14 marzo 2026 – Idee e progetti per la città del futuro: grande partecipazione al 3° Festival dell’Innovazione Urbana. Sondalo, grande partecipazione per la Giornata Ecologica: famiglie e giovani protagonistiGrande partecipazione sabato 18 aprile per la quarta edizione della Giornata Ecologica organizzata a Sondalo e nelle sue frazioni.