Il governo ha approvato un decreto che riduce le accise su benzina e gasolio, portando a uno sconto di circa 10 centesimi al litro. Gli agricoltori potranno usufruire di un credito d’imposta che copre una parte dei costi energetici. La misura mira a contenere i rincari sui carburanti, con effetti diretti sui prezzi alla pompa e sui costi di produzione agricola. La riduzione delle accise è immediatamente applicata e durerà fino alla fine dell’anno.

? Punti chiave Quanto risparmierai effettivamente al litro con il nuovo sconto accise?. Come cambiano i costi per gli agricoltori grazie al credito d'imposta?. Chi riceverà i 300 milioni destinati agli autotrasportatori colpiti dai rincari?. Quando scadranno le agevolazioni temporanee sui prezzi di benzina e gasolio?.? In Breve Sconti accise benzina 5 centesimi e gasolio 10 centesimi fino al 6 giugno 2026.. Credito d'imposta 30% spese fertilizzanti agricoltura con limite 40 milioni di euro.. Fondo 90 milioni euro per gasolio agricolo e 80 milioni per trasporto pubblico.. Credito d'imposta autotrasportatori 300 milioni euro con silenzio assenso a 30 giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benzina e gasolio: il decreto salva imprese e agricoltori

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Il taglio delle accise sul gasolio e sulla benzina deciso oggi dal Consiglio dei Ministri sarà valido fino al 6 giugno. Lo si apprenda da fonti ministeriali. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A quest x.com

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