Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che prevede un taglio di 25 centesimi al litro sul prezzo di benzina e gasolio, come misura immediata per affrontare il caro carburanti. La decisione riguarda un intervento emergenziale volto a ridurre i costi dei carburanti per i consumatori e sarà applicata a partire dalla prossima settimana. Nessuna altra misura complementare è stata annunciata al momento.

Arriva un nuovo intervento del Governo per contrastare il caro carburanti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un pacchetto di misure emergenziali che prevede una riduzione del prezzo di benzina e gasolio pari a 25 centesimi al litro. Il provvedimento, valido per un periodo di 20 giorni a partire dal 19 marzo, punta a contenere i rincari legati alle tensioni sui mercati internazionali e al contesto geopolitico attuale. Taglio anche sul GPL. Oltre a benzina e gasolio, il decreto introduce una riduzione anche per il GPL, pari a 12 centesimi al chilogrammo. L’obiettivo è alleggerire il peso economico su famiglie e imprese, in una fase caratterizzata da forte instabilità dei prezzi energetici. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Decreto carburanti, taglio di 25 centesimi su benzina e gasolio: cosa cambia

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