Il governo prepara un decreto per tagliare le accise su benzina e gasolio | che effetto avrà sui prezzi

Il governo sta lavorando a un decreto che prevede la riduzione delle accise su benzina e gasolio, introducendo il meccanismo delle accise mobili. Questa misura mira a contenere gli aumenti dei prezzi alla pompa, con l’obiettivo di intervenire sui costi dei carburanti. La proposta è in fase di preparazione e si prevede che venga presto resa ufficiale.

Il governo Meloni punta ad attivare il meccanismo delle accise mobili per contrastare gli aumenti del prezzo alla pompa di benzina e gasolio. È in arrivo un nuovo decreto nel Consiglio dei ministri di martedì, ma il suo effetto potrebbe essere limitato. Intanto, il petrolio ha superato i 100 dollari al barile.