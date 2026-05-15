Frattamaggiore raid punitivo contro pizzeria rivale | nel commando anche il killer di Elvira Zibra

A Frattamaggiore si è verificato un episodio che ha coinvolto un gruppo di persone in un raid contro una pizzeria rivale. Durante l’evento, sono state udite urla e minacce, mentre alcuni soggetti hanno danneggiato un’auto e l’ingresso del locale. Tra i partecipanti al commando si trova anche un uomo accusato di aver ucciso una donna alcuni anni fa. Non sono stati segnalati feriti, ma i danni sono stati ingenti e la scena si è conclusa con la fuga dei coinvolti.

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