Frattamaggiore raid punitivo contro pizzeria rivale | nel commando anche il killer di Elvira Zibra

Da teleclubitalia.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Frattamaggiore si è verificato un episodio che ha coinvolto un gruppo di persone in un raid contro una pizzeria rivale. Durante l’evento, sono state udite urla e minacce, mentre alcuni soggetti hanno danneggiato un’auto e l’ingresso del locale. Tra i partecipanti al commando si trova anche un uomo accusato di aver ucciso una donna alcuni anni fa. Non sono stati segnalati feriti, ma i danni sono stati ingenti e la scena si è conclusa con la fuga dei coinvolti.

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Un presunto raid punitivo contro una pizzeria concorrente, tra urla, minacce e danni a un’auto e all’ingresso del locale. Al centro della vicenda c’è Gianluca Sivo, già condannato in via definitiva per l’omicidio stradale di Elvira Zibra, la barista 34enne travolta e uccisa sul lungomare di Napoli nel 2020. Secondo quanto denunciato, i gestori del ristorante sarebbero stati costretti a rifugiarsi all’interno del locale per sfuggire all’aggressione. Nei filmati diffusi sui social comparirebbero Gianluca Sivo e altri componenti del gruppo coinvolto nella lite. Tra questi anche la compagna dell’uomo, nota tiktoker, immortalata mentre insulta verbalmente i presunti rivali brandendo una bomboletta spray e un accendino. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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