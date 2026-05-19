Lo scorso ottobre, il cantante ha accolto la sua prima figlia, Athena, nata dalla relazione con Greta Cuoghi. Recentemente, ha annunciato che Federico Rossi sarà il padrino della bambina durante il battesimo. La scelta è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui preparativi o sulla cerimonia. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo ad eventuali altre persone coinvolte o alle modalità dell’evento. La notizia conferma l’intenzione di condividere il momento speciale con amici e familiari stretti.

Tra le immagini pubblicate, ce n'è una di Federico Rossi nel ruolo di padrino: quello fra lui e Benjamin Mascolo è un rapporto tornato saldo dopo un periodo complicato e segnato dalla distanza. Per anni Benji & Fede sono stati una delle coppie musicali più amate del pop italiano. Un grande successo improvviso, tournée, milioni di fan. Ma, c’è stata una separazione, artistica e personale, arrivata in un momento delicato per entrambi. Col tempo, però, i due hanno lentamente ricucito il loro rapporto fino a ritrovarsi, e recentemente hanno annunciato il podcast Caro Amico, progetto in cui hanno scelto di raccontarsi, partendo proprio dalle difficoltà affrontate insieme. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Benjamin Mascolo per il battesimo della figlia Athena ha scelto Federico Rossi come padrino

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Battesimo della figlia di Benjamin Mascolo: Federico Rossi padrino

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