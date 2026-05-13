Nella puntata di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha annunciato la sua decisione di scegliere una delle due corteggiatrici, suscitando sorpresa tra i presenti. La scena è stata accompagnata da momenti di tensione e urla dietro le quinte, mentre la registrazione proseguiva. La scelta di Ciro ha attirato l’attenzione dei telespettatori, che hanno commentato l’evento sui social. La puntata ha segnato un punto cruciale per questa stagione del trono classico.

La stagione del trono classico di Uomini e Donne si avvia verso la chiusura con uno dei momenti più attesi dagli spettatori: la scelta di Ciro Solimeno. Il tronista campano, approdato nel programma dopo la conclusione della relazione con Martina De Ioannon, ha finalmente preso la sua decisione, mettendo fine a settimane di dubbi, esterne intense e confronti emotivi che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Secondo le anticipazioni della registrazione avvenuta martedì 12 maggio 2026, riportate da Lorenzo Pugnaloni e confermate dal profilo ufficiale della trasmissione, Ciro ha deciso di concludere il suo percorso televisivo al fianco di Elisa Leonardi, la 23enne originaria di Catania che fino all’ultimo era convinta di non essere la prescelta.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Uomini e Donne: Ciro fa la scelta che nessuno si aspettava, ma scoppia la bufera (caos e urla dietro le quinte)

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ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE:SCELTA IMPROVVISA Ciro gela Martina e balla con Elisa: caos in studio!

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La scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne Il tronista ha deciso di conoscere al di là delle telecamere Elisa Leonardi nella registrazione di martedì 12 maggio #UominiEDonne x.com

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