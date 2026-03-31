GdF Caserta confiscati beni immobili per oltre 1 milione di euro a ‘Sandokan’

La Guardia di Finanza di Caserta ha confiscato beni immobili del valore superiore a un milione di euro a un soggetto noto come “Sandokan”. La misura è stata adottata su richiesta della Procura della Repubblica e autorizzata dalla Corte di Appello di Napoli, che ha emesso un’ordinanza di confisca in seguito a un procedimento giudiziario. La confisca riguarda specificamente immobili associati all’indagato.

In accoglimento di istanza formulata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, la Corte di Appello di Napoli – Ottava Sezione Penale, ha emesso ordinanza afferente alla correzione del decreto di confisca n. 6396, pronunciato dalla medesima Corte il 14 febbraio 1996, irrevocabile dal 27 febbraio 1997, finalizzata alla confisca definitiva di n. 4 terreni agricoli dell’estensione di circa 15 ettari, parte integrante dell’azienda agricola denominata “Tenuta Ferrandelle” sita a Santa Maria la Fossa (CE), in danno di SCHIAVONE Francesco, cl. ’54, detto “Sandokan”. Le complesse investigazioni... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - GdF Caserta, confiscati beni immobili per oltre 1 milione di euro a ‘Sandokan’ Articoli correlati 'Ndrangheta, confiscati beni per oltre 1 milione di euro ad un imprenditore calabrese: a Parma sigilli a 5 societàSigilli e confisca a cinque società a Parma - due a Crotone, una a Reggio Emilia e una ad Acerra per un totale di undici, oltre ad undici immobili... Latina, beni per oltre un milione confiscati dalla Guardia di FinanzaLatina, 20 marzo 2026 – Beni per oltre un milione di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Latina, sulla base della normativa...