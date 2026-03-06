Caltanissetta | beni confiscati alla mafia scatta la gara sociale

Il Comune di Caltanissetta ha avviato una gara sociale per affidare la gestione degli immobili confiscati alla criminalità in Contrada Mimiani. La procedura coinvolge la messa a disposizione di beni che sono stati sequestrati alla mafia, con l’obiettivo di affidarne la cura e la valorizzazione a enti o associazioni del territorio. La procedura è ufficialmente partita e prevede specifici bandi e scadenze.

Il Comune di Caltanissetta ha avviato una procedura formale per affidare la gestione degli immobili confiscati alla criminalità situati in Contrada Mimiani. Questa iniziativa, resa pubblica oggi 6 marzo 2026, apre le porte a soggetti sociali specifici che potranno presentare una manifestazione d'interesse entro il 7 aprile prossimo. L'obiettivo non è solo amministrativo ma sociale: trasformare beni sottratti alla mafia in risorse utili per la comunità locale. La scadenza tassativa per l'invio delle proposte è fissata alle ore 12:00 del 7 aprile 2026, con modalità di presentazione rigorose che prevedono raccomandate o consegna a mano presso gli uffici comunali.