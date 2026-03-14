Società e immobili | confiscati beni per 1,5 milioni al genero del boss Vernengo

I beni per circa 1,5 milioni di euro sono stati confiscati a Giuseppe Urso, di 66 anni, noto come genero del boss Pietro Vernengo e affiliato alla famiglia mafiosa di Palermo Santa Maria di Gesù. La confisca riguarda immobili e altri beni che, secondo le autorità, sono collegati alla sua attività. L'operazione si inserisce in un'azione di contrasto ai patrimoni illeciti legati alla criminalità organizzata.

Va allo Stato il patrimonio riconducibile a Giuseppe Urso, 66 anni, uomo d'onore della famiglia mafiosa di Palermo Santa Maria di Gesù: oltre a terreni e conti correnti c'è anche un'azienda di distribuzione carburanti Confiscati beni per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro riconducibili a Giuseppe Urso, 66 anni, genero del boss Pietro Vernengo e uomo d'onore della famiglia mafiosa di Palermo Santa Maria di Gesù. Come scrive Ansa.it, il nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Palermo ha dato esecuzione a un provvedimento della sezione Misure di prevenzione del Tribunale. Oggetto della confisca ci sono i beni sequestrati a gennaio 2025. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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