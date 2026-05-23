Il Comune di Benevento ha annunciato un nuovo impegno per il miglioramento delle strutture sportive. La comunicazione è arrivata a seguito di una giornata di festa che ha concluso un periodo di attività. La promessa riguarda interventi specifici per le strutture sportive della città, senza dettagli su tempi o modalità. L’annuncio è stato fatto nel contesto di un evento che ha segnato la fine di una fase di attività e di soddisfazione per le recenti prestazioni sportive.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una giornata di festa quella di ieri, l’ultima prima del rompete le righe dopo lunga e soddisfacente cavalcata. Il Benevento è stato ricevuto dall’amministrazione comunale nell’aula di Palazzo Mosti. Giocatori tra i banchi come novelli consiglieri comunali e pure un po’ indisciplinati. L’occasione del microfono non poteva essere lasciata così e ogni tanto qualche voce si è sentita. Ma tutto bello, va bene così. Coppe in bella vista e amministrazione al completo col sindaco che ha scambiato battute con vigorito e con Enzo Lauro che, da specialista di ramo, ha espresso tutta la gratitudine dell’amministratore e del tifoso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento in B e la promessa di Enzo Lauro: nuovo impegno per le strutture sportive

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