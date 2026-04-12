Benevento 5 in serie A Enzo Lauro | Stagione sensazionale saranno ricevuti in Comune

Il Benevento ha raggiunto la quinta posizione in Serie A, chiudendo una stagione che ha visto il club ottenere la promozione nel massimo campionato italiano. Enzo Lauro ha commentato il risultato come un traguardo importante, annunciando che la squadra sarà ricevuta in Comune per celebrare l’obiettivo raggiunto. La squadra ha concluso il campionato con un risultato positivo e si prepara ora a affrontare le sfide della massima serie.

Tempo di lettura: 2 minuti “Una stagione sensazionale coronata da una splendida promozione: a nome del sindaco Mastella e di tutta l’Amministrazione comunale esprimo i miei complimenti alla squadra di futsal della nostra Città”, così in una nota il consigliere con delega allo Sport Enzo Lauro per salutare la matematica promozione del Calcio a 5 nella massima serie nazionale, maturata oggi dopo la vittoria in trasferta per 5 a 4 sul campo della Lazio (LEGGI QUI). “Dopo la vittoria della Coppa Italia serie A2 Elite – prosegue Lauro – ottenuta da Ancona solo qualche settimana fa, oggi un nuovo straordinario successo per la compagine societaria guidata dal presidente Di Fede e dalla famiglia Collarile.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento 5 in serie A, Enzo Lauro: “Stagione sensazionale, saranno ricevuti in Comune” Vittoria in Coppa Italia del Benevento 5, il consigliere Enzo Lauro: “Grazie per aver veicolato il brand Benevento”Tempo di lettura: 2 minuti“La città di Benevento è orgogliosa di poter festeggiare il nuovo successo sportivo ottenuto dal Benevento 5 nella Coppa... Leggi anche: Enzo Iacchetti a Benevento: satira e risate chiudono la stagione